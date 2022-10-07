В Запорожье заявили, что ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированные обстрелы береговой линии у Энергодара, готовясь к проведению десантной операции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, что лишний раз говорит о том, что они готовятся к высадке десанта», — цитирует чиновника РИА Новости.
По последним данным, украинская армия концентрирует силы на Запорожском направлении и продолжает обстреливать территории на севере региона, пишет RT.
Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что украинские бойцы не смогут прорваться к городу и Запорожской АЭС, напоминает «Свободная пресса». По словам градоначальника, наступательные действия ВСУ осложнены наличием водной преграды — Днепра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru