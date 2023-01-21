В Запорожье усилились боестолкновения между ВСУ и силами РФ

«Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей» - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов рассказал, что российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





