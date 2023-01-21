В Запорожье усилились боестолкновения между ВСУ и силами РФ

В районе города Гуляйполя в Запорожской области усилились боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими военными, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Сегодня на Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское. Дай Бог, ждем хороших новостей» - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов рассказал, что российские силы взломали первую линию обороны украинской армии на отдельных участках фронта в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеРоссияВСУ
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