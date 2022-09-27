В Запорожье предупредили о возможном наступлении ВСУ в районе Энергодара

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Энергодар подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ

По словам чиновника, украинские силовики могут попытаться совершить прорыв «путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка».

«Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», — цитирует Рогова РИА Новости.

Член главного совета ВГА отметил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки десанта противника, применив в том числе авиацию, пишет «Свободная пресса». Рогов подчеркнул, что военные «готовы защитить свою землю», отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФРегионыВСУ
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