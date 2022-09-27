В Запорожье предупредили о возможном наступлении ВСУ в районе Энергодара
Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам чиновника, украинские силовики могут попытаться совершить прорыв «путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка».
«Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», — цитирует Рогова РИА Новости.
Член главного совета ВГА отметил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки десанта противника, применив в том числе авиацию, пишет «Свободная пресса». Рогов подчеркнул, что военные «готовы защитить свою землю», отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- В Запорожье предупредили о возможном наступлении ВСУ в районе Энергодара
- СМИ: Россия и США поддерживают контакты и «успокаивают» друг друга
- Отпущен задержанный во Владивостоке японский консул
- Рябков: Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики
- Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году
- Microsoft заблокировала для россиян последнее обновление для Windows 11
- СМИ: Рогозин может стать полпредом после референдумов в Донбассе
- Минцифры выясняет причины удаления VK из App Store
- Названы причины аномального роста рубля
- Пасечник: Главы ЛНР и ДНР решат о военном положении вместе с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru