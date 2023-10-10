BI: Российские силы РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО

В материале отмечается, что РФ переходит к «гораздо более тонким» электронным операциям на линии фронта. Войска РЭБ с обеих сторон ведут «более искусные» и рискованные действия. По словам Атламазоглу, Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы.

«Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя», — указал обозреватель.

Ранее Business Insider сообщило, что российская армия наносит разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиационными бомбами. Как рассказал изданию украинский военный, после атак РФ остается огромный кратер, в котором «можно закопать танк или несколько машин», пишет «Свободная пресса».

