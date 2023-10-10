BI: Российские силы РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО
Россия инвестирует в развитие средств радиоэлектронной борьбы, это еще раз доказывает, что Москва не собирается прекращать специальную военную операцию на Украине. Об этом пишет военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье для Business Insider.
В материале отмечается, что РФ переходит к «гораздо более тонким» электронным операциям на линии фронта. Войска РЭБ с обеих сторон ведут «более искусные» и рискованные действия. По словам Атламазоглу, Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы.
«Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя», — указал обозреватель.
Ранее Business Insider сообщило, что российская армия наносит разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиационными бомбами. Как рассказал изданию украинский военный, после атак РФ остается огромный кратер, в котором «можно закопать танк или несколько машин», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru