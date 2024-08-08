В ВС РФ передали танки с новой антидроновой защитой

«Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов», – уточнили в Ростехе.

До этого на эти танки устанавливали модуль защиты верхней полусферы башни, также известный как «мангал». Теперь же у боевых машин появилась неразрывная защита направляющих колес, а динамическая защита корпуса позволяет инициировать подрыв снаряда на большом удалении от основной брони, что сохраняет танк.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

