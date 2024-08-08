В ВС РФ передали танки с новой антидроновой защитой
Партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой передал Вооруженным силам РФ завод «Омсктрансмаш», который входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех», сообщает журнал «Профиль».
«Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов», – уточнили в Ростехе.
До этого на эти танки устанавливали модуль защиты верхней полусферы башни, также известный как «мангал». Теперь же у боевых машин появилась неразрывная защита направляющих колес, а динамическая защита корпуса позволяет инициировать подрыв снаряда на большом удалении от основной брони, что сохраняет танк.
Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ВС РФ передали танки с новой антидроновой защитой
- В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти
- Сейсмолог: Землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью
- Затулин: РФ не намерена просить помощи ОДКБ после вторжения ВСУ в Курскую область
- Путин запретил в России треш-стримы
- Российские гребцы остались без медалей Олимпиады в финальном заплыве каноэ-двоек
- Истребители F-16 впервые заметили над Каховским округом Херсонской области
- Из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек
- В Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана
- В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru