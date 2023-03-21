В Верховном суде разъяснили, когда сдача в плен будет считается преступлением

Как отметили в высшем судебном органе, состав преступления образуется, если военный сдался добровольно, имея возможность сопротивляться и избежать захвата. При этом сдача в плен неспособного вести бой «по физическому состоянию» — беспомощного военного, в том числе из-за ранения или контузии — не считается преступлением.

По данным ВС, за добровольную сдачу в плен можно получить от 3 до 10 лет колонии. Если в дальнейшем военный перешел на сторону противника, ему грозит 20 лет заключения по статье о госизмене.

В то же время в суде отметили, что военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен впервые, не будет привлечен к уголовной ответственности, если принимал меры для освобождения, вернулся к месту службы и не совершал преступлений, находясь в плену.

