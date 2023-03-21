В Верховном суде разъяснили, когда сдача в плен будет считается преступлением
Сдача в плен при возможности оказывать «решительное сопротивление» считается преступлением, за которое может грозить до 10 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проекте постановления пленума Верховного суда России.
Как отметили в высшем судебном органе, состав преступления образуется, если военный сдался добровольно, имея возможность сопротивляться и избежать захвата. При этом сдача в плен неспособного вести бой «по физическому состоянию» — беспомощного военного, в том числе из-за ранения или контузии — не считается преступлением.
По данным ВС, за добровольную сдачу в плен можно получить от 3 до 10 лет колонии. Если в дальнейшем военный перешел на сторону противника, ему грозит 20 лет заключения по статье о госизмене.
В то же время в суде отметили, что военнослужащий, добровольно сдавшийся в плен впервые, не будет привлечен к уголовной ответственности, если принимал меры для освобождения, вернулся к месту службы и не совершал преступлений, находясь в плену.
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