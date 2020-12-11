В США в результате крушения F-16 погиб пилот

В США национальная гвардия штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, сообщает РИА Новости.

Самолет потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета. Истребитель 115-й эскадрильи разбился в штате Мичиган. На месте крушения ведется поисково-спасательная операция. Выясняются обстоятельства авиакатастрофы.

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В ноябре министерство национальной обороны Тайваня сообщило в Twitter о пропаже истребителя F-16.

Сообщается, что истребитель, пилотируемым полковником Ченгом, взлетал с военной базы Хуалянь и потерял связь с землей через две минуты после взлета.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиВВС СШАСША
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