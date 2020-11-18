Министерство обороны Тайваня потеряло истребитель F-16

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило в Twitter о пропаже истребителя F-16.


Сообщается, что истребитель, пилотируемым полковником Ченгом, исчез с радаров в 13:07 по московскому времени. Он взлетал с военной базы Хуалянь и потерял связь с землей через две минуты после взлета.

Раскрыто число турецких F-16 у Азербайджана

Военные направили свои поисково-спасательные отряды в место предполагаемого крушения. Издание South China Morning отмечает, что руководство Тайваня приняло решение приостановить полеты всех 46 истребителей до выяснения причин исчезновения самолета.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ТайваньИстребители
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры