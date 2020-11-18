Министерство обороны Тайваня потеряло истребитель F-16
Министерство национальной обороны Тайваня сообщило в Twitter о пропаже истребителя F-16.
An F-16 fighter jet, piloted by Colonel Chiang, disappeared from radar screen (spotted at the northeast of Hualien Airbase) at 1807(GMT+8) tonight. #ROCArmedForces and #CGA have dispatched rescue forces to the area to search & rescue the pilot. Let’s pray for him to be safe. pic.twitter.com/S1ddPDasU7— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) November 17, 2020
Сообщается, что истребитель, пилотируемым полковником Ченгом, исчез с радаров в 13:07 по московскому времени. Он взлетал с военной базы Хуалянь и потерял связь с землей через две минуты после взлета.
Военные направили свои поисково-спасательные отряды в место предполагаемого крушения. Издание South China Morning отмечает, что руководство Тайваня приняло решение приостановить полеты всех 46 истребителей до выяснения причин исчезновения самолета.
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