Алиев объяснил присутствие турецких F-16 в Азербайджане
Турецкие F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе и не участвуют в конфликте в этом регионе, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN.
По словам главы Азербайджана, в прошлом году его страна провела с Турцией 10 военных учений, в этом году их провели только дважды из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось со ссылкой на спикера парламента Турции Мустафу Шентопу, что парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных на помощь Азербайджану, однако пока такой необходимости нет.
Ранее турецкая сторона заявляла, что не планирует отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в Карабах. В то же время Армения неоднократно сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в этом регионе.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России.
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