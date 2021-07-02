В США стартовали огневые испытания боевых роботизированных комплексов

Отмечается, что речь идет о дизель-электрических гусеничных платформах, которые весят не более 10 тонн и выдерживают нагрузку в 3628 килограмма. При этом они оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями с ракетой.

Ранее стало известно, что слова президента России Владимира Путина о Третьей мировой в случае потопления британского эсминца у берегов Крыма неожиданно напугали жителей Японии. Читатели японского портала Yahoo News Japan, комментируя выступление российского лидера на «Прямой линии», были явно встревожены.

