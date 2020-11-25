В США прокомментировали заявление об «изгнании» их эсминца из залива Петра Великого
Седьмой флот ВМС США сообщил, что американский эсминец «Джон Маккейн», который вторгся в российские территориальные воды в районе залива Петра Великого, не был «изгнан» оттуда, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление флота.
«Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории», - отмечается в заявлении.
Напомним, нарушение пресёк противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов». Эсминец ВМС США углубился на 2 километра за линию морской границы в заливе Петра Великого. Российский корабль предупредил американский экипаж о недопустимости подобных действий и пригрозил таранным манёвром для вытеснения нарушителя. После предупреждений «Джон Маккейн» вышел в нейтральные воды.
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