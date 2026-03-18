В США признали преимущество России в конфликте с Украиной

Россия в течение последнего года сохраняет преимущество в конфликте с Украиной. Как пишет RT, об этом заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.

Трамп оценил помощь Украине в $400 миллиардов и пообещал прекратить расходы

На слушаниях в комитете по разведке американского сената она указала, что Россия «располагает значительными резервами военной и промышленной мощи».

«А также национальной решимостью, необходимой для ведения боевых действий», - подчеркнула Габбард.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело и заключить сделку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

