Академик Каприн заявил, что мировая наука еще не готова победить рак
Человечество пока не готово победить рак. Об этом заявил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости.
По словам ученого, мировая наука не на пороге окончательной победы над заболеванием, а на этапе глубокого понимания его молекулярной природы.
«А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса. И если эта тенденция сохранится, то в ближайшие годы мы будем видеть дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни пациентов», - рассказал Каприн.
Он указал, что наука онкология очень быстро развивается, становится более мультидисциплинарной. Как отметил Каприн, рак - это «сотни различных нозологий с разной биологией и разным поведением» и некорректно говорить о том, что когда-либо он будет полностью побежден.
Между тем Минздрав предложил включить новые методы лечения онкологии, включая противораковые вакцины, в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи.
