Маска признали виновным в очернении Twitter для снижения стоимости компании

Бизнесмен Илон Маск якобы ввел инвесторов в заблуждение перед покупкой компании Twitter путем ее очернения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда присяжных в Сан-Франциско.

По данным агентства, в 2022 году миллиардер заявил о существовании в сервисе большого количества фейковых аккаунтов и планировал отказаться от покупки актива, пытаясь снизить стоимость сделки.

Присяжные приняли решение, исходя из предоставленных им сведений об ущербе, который был нанесен стоимости акций компании публичными заявлениями Маска в течение почти пяти месяцев. Бизнесмен должен будет оплатить сумму ущерба инвесторам, ее определит суд.

Илон Маск купил платформу Twitter в 2022 году за $44 млрд. Позднее миллиардер переименовал соцсеть в X, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

