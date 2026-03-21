Ralph Lauren зарегистрировала в России свой логотип
21 марта 202602:55
Американский бренд Ralph Lauren зарегистрировал в России товарный знак - логотип компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
В январе 2025 года компания «Дзе Поло/Лорен Компани» подала в ведомство заявку на регистрацию изображения силуэта игрока в поло на лошади. Решение о регистрации товарного знака было принято в марте.
Компания сможет продавать в РФ сумки, одежду, обувь, нижнее белье, головные уборы и другие изделия.
Ранее швейцарская Richemont зарегистрировала в России товарные знаки Cartier и Van Cleef.
