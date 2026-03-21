Вучич: Возможно, третья мировая война уже началась
Третья мировая война, вероятно, уже началась, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.
По словам Вучича, третью мировую будет сложно предотвратить.
«Возможно, она уже началась - просто мы пока не говорим об этом официально», - отметил политик.
Лидер Сербии напомнил, что первая и вторая мировые войны стартовали с региональных конфликтов. Позже возникали крупные военные и политические союзы, которые вступали в прямое противостояние.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что третья мировая война может начаться в любой миг.
