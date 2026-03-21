В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 10 человек

Как минимум десять человек погибли при пожаре на заводе автомобильных запчастей в Тэджоне в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

В Южной Корее 55 человек пострадали при пожаре на заводе

Ранее стало известно, что на предприятии произошло возгорание, пострадали по меньшей мере 55 человек.

По данным Yonhap, в результате ЧП погибли десять человек, 59 получили ранения. Пожарные ищут четырех человек, пропавших без вести.

Всего на заводе на момент пожара находились около 170 рабочих. Специальные службы намерены для поиска пропавших снести уже обследованные строения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПогибшиеПожарЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры