В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 10 человек

Ранее стало известно, что на предприятии произошло возгорание, пострадали по меньшей мере 55 человек.

По данным Yonhap, в результате ЧП погибли десять человек, 59 получили ранения. Пожарные ищут четырех человек, пропавших без вести.

Всего на заводе на момент пожара находились около 170 рабочих. Специальные службы намерены для поиска пропавших снести уже обследованные строения.

