В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 10 человек
21 марта 202605:28
Как минимум десять человек погибли при пожаре на заводе автомобильных запчастей в Тэджоне в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.
Ранее стало известно, что на предприятии произошло возгорание, пострадали по меньшей мере 55 человек.
По данным Yonhap, в результате ЧП погибли десять человек, 59 получили ранения. Пожарные ищут четырех человек, пропавших без вести.
Всего на заводе на момент пожара находились около 170 рабочих. Специальные службы намерены для поиска пропавших снести уже обследованные строения.
Горячие новости
- В Южной Корее при пожаре на заводе погибли 10 человек
- США разрешили операции с иранской нефтью до 19 апреля
- Балицкий: В Запорожье практически не осталось мужчин
- Академик Каприн заявил, что мировая наука еще не готова победить рак
- Вучич: Возможно, третья мировая война уже началась
- В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
- Ralph Lauren зарегистрировала в России свой логотип
- Маска признали виновным в очернении Twitter для снижения стоимости компании
- Собянин: ПВО сбила 13 летевших на Москву дронов
- Трамп: США рассматривают сокращение военных усилий на Ближнем Востоке