Депутат Нилов предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с января
Страховые пенсии следует индексировать ежегодно с 1 января. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, в текущем году страховые пенсии проиндексировали в январе на уровень выше и прогнозной, и фактической инфляции. По словам Нилова, это правильное решение.
«С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», - рассказал депутат.
Нилов напомнил, что сейчас страховые пенсии повышают с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля по возможностям бюджета Социального фонда.
Ранее Ярослав Нилов анонсировал индексацию социальных пенсий на 6,8% с апреля.
