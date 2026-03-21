Депутат Нилов предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с января

Страховые пенсии следует индексировать ежегодно с 1 января. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, в текущем году страховые пенсии проиндексировали в январе на уровень выше и прогнозной, и фактической инфляции. По словам Нилова, это правильное решение.

«С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», - рассказал депутат.

Нилов напомнил, что сейчас страховые пенсии повышают с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля по возможностям бюджета Социального фонда.

Ранее Ярослав Нилов анонсировал индексацию социальных пенсий на 6,8% с апреля.

