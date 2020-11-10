В США признали отставание от России в создании гиперзвукового оружия
США отстают от России в области разработки гиперзвуковых ракет. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина.
В статье отмечается, что Россия стала первой страной в мире, принимающей на вооружение гиперзвуковое оружие. Вскоре на российских подлодках планируется установить ракеты «Циркон», скорость которых превышает 8 Маха.
Ракеты дадут Москве стратегическое преимущество перед Штатами и их союзниками, считает автор статьи политолог Калеб Ларсон. По его словам, удар гиперзвуковой ракеты очень мощный, а перехватить такой снаряд «всё равно, что сбивать пулю пулей», пишут «Известия».
Ларсон подчеркивает, что Соединенные штаты в разработке подобного вооружения отстают от РФ и Китая.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН высказал предположение, что к тому моменту, когда за рубежом на вооружении появится гиперзвуковое оружие, российские ПВО смогут противопоставить ему модернизированные комплексы отражения.
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