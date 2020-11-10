В США признали отставание от России в создании гиперзвукового оружия

США отстают от России в области разработки гиперзвуковых ракет. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина.

В статье отмечается, что Россия стала первой страной в мире, принимающей на вооружение гиперзвуковое оружие. Вскоре на российских подлодках планируется установить ракеты «Циркон», скорость которых превышает 8 Маха.