США объявили о готовности развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе

Соединённые Штаты Америки готовы развернуть гиперзвуковые ракеты на территории Европы с целью «сдерживания России». С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Эту позицию он озвучил в ходе своей речи в Гудзоновском институте стратегических исследований (институт армии США, занимающийся исследованиями и анализом геостратегии и национальной безопасности).

Советник Трампа напомнил, что США вышли из договора о РСМД, после чего занялись активно разработкой гиперзвукового оружия, системами доставки баллистических ракет, передает NEWS.RU.

В последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении положений соглашения. Вслед за США Россия также вышла из договора.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Именно к этому вооружению у США были претензии.

Кроме того, Путин подтвердил, что Москва будет соблюдать мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся американские ракеты.

Как отмечает RT, ранее шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются нарастить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.

Развертывание американских ракет в Европе также нарушает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. Соглашение истекает в феврале будущего года.

Как отмечает Ura.ru, условием его продления может стать заморозка ядерных потенциалов. Москва выразила готовность пойти на это.

