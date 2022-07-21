В США признали оказание помощи украинской армии частными космическими компаниями

Как отметил военачальник, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, космос имеет решающее значение в ведении современных боевых действий.

«И мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я бы также сказал, что коммерческое пространство сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — приводит слова Реймонда RT.

Отмечается, что речь идет о спутниковой системе Starlink компании SpaceX, которая помогла в поддержании линии связи для украинских военных.

Ранее в США заявили, что западные страны могут поставить Киеву истребители. По словам начальника штаба военно-воздушных сил страны генерала Чарльза Брауна, Украина может получить «нерусские» самолеты, пишет «Свободная пресса».

