В США признали оказание помощи украинской армии частными космическими компаниями

Частные космические компании оказывают помощь украинской армии, признал командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

Американский генерал допустил, что Украина получит западные истребители

Как отметил военачальник, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, космос имеет решающее значение в ведении современных боевых действий.

«И мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я бы также сказал, что коммерческое пространство сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — приводит слова Реймонда RT.

Отмечается, что речь идет о спутниковой системе Starlink компании SpaceX, которая помогла в поддержании линии связи для украинских военных.

Ранее в США заявили, что западные страны могут поставить Киеву истребители. По словам начальника штаба военно-воздушных сил страны генерала Чарльза Брауна, Украина может получить «нерусские» самолеты, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосУкраинаСША
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