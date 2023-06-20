Марочко: ВСУ за неделю потеряли более 2,3 тысячи военных
Украина за минувшую неделю понесла значительные потери в живой силе и технике на различных тактических направлениях. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По словам офицера, российские силы уничтожили около 2,3 тысячи украинских и иностранных бойцов.
«Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на донецком направлении - более 1,5 тысячи военнослужащих», — рассказал эксперт.
Как отметил Марочко, военные РФ также уничтожили около 60 единиц автомобильной техники, более 30 боевых бронированных машин и около 40 артиллерийских систем, в том числе четыре стоящих на вооружении стран НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ по отношению к армии России составляют более чем 1 к 10, отмечает телеканал 360. Позже в ходе встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил, что на Украине «в разговорах» подтверждают данные о больших потерях ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru