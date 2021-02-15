СМИ: США вернут на субмарины «ракеты-убийцы» Harpoon

Издание уточняет, что противокорабельные крылатые ракеты Harpoon были сняты с субмарин около 25 лет назад на фоне прекращения холодной войны. Однако сейчас из-за усиления Китая и России их решили вернуть на АПЛ.

Последний раз Harpoon с субмарины запускалась в рамках испытаний в 2018 году. По информации Breaking Defense, обновленные ракеты будут отличаться увеличенной дальностью. Сейчас дальность Harpoon не превышает 300 километров.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ получит на вооружение самую длинную в мире подводную лодку, пишут «Известия».



