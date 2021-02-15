СМИ: США вернут на субмарины «ракеты-убийцы» Harpoon
Военно-морские силы (ВМС) США намерены вернуть на свои атомные подводные лодки (АПЛ) «ракеты-убийцы» Harpoon. Об этом сообщает Breaking Defense.
Издание уточняет, что противокорабельные крылатые ракеты Harpoon были сняты с субмарин около 25 лет назад на фоне прекращения холодной войны. Однако сейчас из-за усиления Китая и России их решили вернуть на АПЛ.
Последний раз Harpoon с субмарины запускалась в рамках испытаний в 2018 году. По информации Breaking Defense, обновленные ракеты будут отличаться увеличенной дальностью. Сейчас дальность Harpoon не превышает 300 километров.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ получит на вооружение самую длинную в мире подводную лодку, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки
- Названа дата официального визита президента Киргизии в Россию
- Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
- За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19
- Греф рассказал, что ему советовали покинуть Россию после убийства Маневича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru