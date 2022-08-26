В США назвали состояние личного состава важнейшей проблемой ВСУ
Состояние личного состава Вооруженных сил Украины является важнейшей проблемой украинского командования, считает директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. Об этом он пишет в своей колонке для Hill.
«Важнейшая проблема <…> — несомненно, личный состав. <…> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», — отметил эксперт.
По словам Хумински, для союзников Украины сложность представляют мероприятия по поддержанию боеспособности ВСУ. На Запад возлагают задачи по выводу военнослужащих с линии фронта для отдыха и обучения, пишет RT. Затем партнеры Киева должны организовать возвращение солдат на передовую.
Между тем стало известно, что Евросоюз намерен организовать тренировочную миссию по подготовке ВСУ на территории одной из стран-соседей Украины. В Европарламенте раскритиковали это решение: так, депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что такие действия могут привести к прямому столкновению с Россией, пишет Ura.ru.
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