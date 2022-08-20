В Пентагоне заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

США работают над созданием средств борьбы против гиперзвукового оружия. Об этом заявила первый замминистра обороны страны Кэтлин Хикс.

США успешно испытали гиперзвуковое оружие

«Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами», — приводит слова Хикс РИА Новости.

Замглавы Пентагона добавила, что Соединенные Штаты ведут работу над созданием собственных гиперзвуковых вооружений и могут говорить о «многообещающем продвижении» по соответствующим программам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеПентагонСША
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