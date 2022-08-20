В Пентагоне заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

«Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами», — приводит слова Хикс РИА Новости.

Замглавы Пентагона добавила, что Соединенные Штаты ведут работу над созданием собственных гиперзвуковых вооружений и могут говорить о «многообещающем продвижении» по соответствующим программам.

