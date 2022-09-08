В США назвали сроки поставок армии первого гиперзвукового оружия

США рассчитывают до конца 2023 года поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии. Об этом заявил заместитель министра армии Соединенных Штатов Гейб Камарилло, передает РИА Новости.

США успешно испытали гиперзвуковое оружие

«Я не ожидаю каких-либо задержек», — заявил Камарилло, отвечая на вопрос о возможном изменении сроков поставок такого вооружения.

По словам замминистра, военные разработчики смогли с «беспрецедентной скоростью и эффективностью» создать новые системы вооружения, пишет РИА ФАН. Таким образом американская армия быстрее получит оружие в рамках программы модернизации.

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеАрмияСША
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