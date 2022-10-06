Член СПЧ пожаловался на задержку выплат мобилизованным

Не все россияне, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получили обещанные властями регионов единовременные и регулярные выплаты. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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Кабанов рассказал, что лично общался с мобилизованными гражданами, и те признались ему в неполучении пособий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным лицам минимальным либо отсутствующим вовсе резервом прочности у некоторых регионов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СПЧВоеннослужащиеМобилизацияВыплаты
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