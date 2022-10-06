Член СПЧ пожаловался на задержку выплат мобилизованным

Кабанов рассказал, что лично общался с мобилизованными гражданами, и те признались ему в неполучении пособий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным лицам минимальным либо отсутствующим вовсе резервом прочности у некоторых регионов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

