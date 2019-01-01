Украинская желчь. Адмирал ответил на претензии к «Сметливому»
Бывший командующий Черноморским флотом в эфире НСН прокомментировал обвинения Киева в заходе российского корабля в зону военных учений НАТО.
Киев обвинил российский сторожевой корабль «Сметливый» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze. Командование Военно-морских сил Украины на своей официальной странице в Facebook сделало заявление, что российский корабль вошел в закрытую зону проведения международных военных учений и создал опасную ситуацию, игнорируя запросы Украины.
Тем временем Черноморский флот РФ опроверг заход сторожевого корабля «Сметливый» в зону проведения учений НАТО. В отделе информационного обеспечения ЧФ сообщили, что сообщение ВМС Украины не соответствует действительности.
Бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН выразил уверенность, что украинские военные выдвигают необоснованные претензии.
«Конечно, на период обучения, особенно с применением каких-то видов оружия – ракетного, артиллерийского или торпедного – закрывается район. Он объявляется закрытым, но это не значит, что он абсолютно закрыт. Это не мешает мирному проходу. Я считаю, там какая-то предвзятость к нашему кораблю. Все претензии надуманные, они наполнены ядом в отношении всего русского, как на море, так и на суше. Желчь украинская. Я уверен, что на корабле достаточно средств, чтобы наблюдать со стороны, не входя в этот район», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал о случае из своей службы, когда украинское судно оказалось в зоне стрельбы во время учений. По словам адмирала, в него попал серьезный снаряд, чудом оставив в живых членов команды.
«Инциденты случаются с заходом в зону учений. Сколько раз приходилось вытеснять и разведывательные, и гражданские корабли. Со мной был такой случай, когда я командовал флотом - однажды украинское судно шло через запретный район на Черном море. Корабль влез в район в период стрельб. А наши пропустили его, не заметили вовремя, не вытеснили, не стали поперек его курса. И ракета прямо в него влетела. 4,5 тонны, скорость звука 1,3 маха. Прямо в центр. Хорошо, что радист вышел с радиорубки, остался живой. Возвращается, а радиорубки нет. Никого тогда не убило, только одному человеку раздробило пятку», - вспомнил он.
Международные учения Sea Breeze-2019, организованные Украиной, США и странами НАТО в Черном море, проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них принимают участие 19 стран, задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава.
Национальный центр управления обороной России ранее сообщал, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях «для реагирования на возможные нештатные ситуации». Сторожевой корабль «Сметливый» призван отслеживать действия эсминцев альянса.
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