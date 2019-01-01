Украинская желчь. Адмирал ответил на претензии к «Сметливому»

Киев обвинил российский сторожевой корабль «Сметливый» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze. Командование Военно-морских сил Украины на своей официальной странице в Facebook сделало заявление, что российский корабль вошел в закрытую зону проведения международных военных учений и создал опасную ситуацию, игнорируя запросы Украины.

Тем временем Черноморский флот РФ опроверг заход сторожевого корабля «Сметливый» в зону проведения учений НАТО. В отделе информационного обеспечения ЧФ сообщили, что сообщение ВМС Украины не соответствует действительности.

Бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН выразил уверенность, что украинские военные выдвигают необоснованные претензии.

«Конечно, на период обучения, особенно с применением каких-то видов оружия – ракетного, артиллерийского или торпедного – закрывается район. Он объявляется закрытым, но это не значит, что он абсолютно закрыт. Это не мешает мирному проходу. Я считаю, там какая-то предвзятость к нашему кораблю. Все претензии надуманные, они наполнены ядом в отношении всего русского, как на море, так и на суше. Желчь украинская. Я уверен, что на корабле достаточно средств, чтобы наблюдать со стороны, не входя в этот район», - заявил он.