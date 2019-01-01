Экс-начштаба ЧМФ: За НАТО нужно следить, чтобы не наглели

Плановые учения российских военных начались в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze, сообщают РИА Новости. В них принимают участие 10 кораблей российских, в том числе десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Учения завершатся ракетными и артиллерийскими стрельбами на полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Кроме того, российские военные следят за деятельностью НАТО.

В эфире НСН вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов рассказал, какое значение имеют учения для России и НАТО

«НАТО проводит учения в Черном море, вблизи берегов России. Мы должны тоже знать, чем они занимаются фактически и какие они маневры отрабатывают, чтобы не допустить потом неожиданностей. Это учение проводится давно, раньше там участвовали украинские силы, сейчас в основном силы НАТО», - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что параллельные учения, проводимые российскими военными и силами НАТО, позволяют России их лучше контролировать.

«Наши правильно проводят учения, одновременно контролируя их действия. Надо равные силы выставить и проводить параллельно маневры, показывая им то, что мы контролируем и можем сразу охладить их действия. Мы должны в своем доме поддерживать порядок. Иначе они обнаглеют, им захочется войти в территориальные воды или еще какие-то. Мы должны все отслеживать и не позволять им делать то, что они хотят» - заключил Святашов.

Напомним, что маневры проводятся с 1 по 12 июля. В них задействованы 19 стран, 32 корабля и около 1000 человек состава морской пехоты.

