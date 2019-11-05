В Совфеде подтвердили слабость США в борьбе системами радиоэлектронной борьбы РФ
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности рассказал, что аналогов российским системам РЭБ в мире нет.
Вооруженные силы США признались в неэффктивности своих систем радиоэлектронной борьбы по сравнению с российскими и китайскими системами. Об этом пишет издание Breaking Defence со ссылкой на представителей американского военного руководства полковника Гарри Лайка.
В интервью НСН член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил, что российские системы радиоэлектронной борьбы не имеют аналогов в мире.
«Это действительно так. Преимущество российских вооруженных сил не только перед американцами, но и перед любой армией мира в системах радиоэлектронной борьбы – просто колоссальное, это опережение на десятилетия. При этом, ситуация, которая была проанализирована российским Генштабом после событий 2008 года в Осетии, выявила явные недостатки как в связи, так и в системах радиоэлектронной борьбы, и там требуется решение прорывных вопросов. И действительно, были активизированы все разработки ученых и мы сделали в этом колоссальный рывок. Мы не только обеспечиваем безопасность, мы в состоянии накрыть куполом системы радоэлектронной борьбы любой объект, который современными средствами поражения осуществить будет крайне сложно. Я не знаю, кто этот полковник, какую должность он занимает, но к сожалению для США он прав», - подчеркнул сенатор.
По словам американского полковника, армия США попросту игнорирует создание резервных каналов связи на случай, если основные будут выведены из строя. Кроме того, ограничения накладываются по мощности и времени работы систем радиоэлектронной борьбы, что мешает военным на учениях.
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