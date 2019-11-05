США назвали слабые стороны перед Россией и Китаем

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не смогут противостоять в случае угрозы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в рамках военного конфликта с Россией или Китаем. Информация была опубликована изданием Breaking Defence со ссылкой на представителей американского военного руководства, пишут Известия.

В частности, подполковник Вооруженных сил США Гарри Лайк, также подтвердил эту информацию. Он отметил, что американские военные развивают методы радиоэлектронной борьбы медленнее, чем армии других государств, цитирует его Газета.ру. Он уточнил, что, например, военнослужащие Соединенных Штатов не выключают свои мобильные телефоны, что выдает их точное расположение.

Лайк также рассказал, что американская армия игнорирует создание резервных каналов связи, которые возможно будет использовать в случае, если основная связь будет заглушена, пишет РЕН ТВ. По мнению офицера, на эти слабые места как раз и могут надавить Россия и Китай. Помимо этого, ограничения, которые действуют на средства РЭБ по времени работы и мощности применяемой техники, мешают учениям американских военнослужащих, сообщает Ura.ru, цитируя подполковника.



