В Соледаре и под Артемоском идет наступление союзных сил

Союзные силы России, ДНР и ЛНР с 19 августа ведут наступление в Соледаре, где начался штурм городских кварталов. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР.

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«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов, — цитируют «Известия» офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Одновременно наступательная кампания идет на Артемовском направлении. По данным штаба Территориальной обороны ДНР, освобождены села Зайцево и Дача.

В пригороде Артемовска был уничтожен пункт управления 115-й механизированной бригады ВСУ.

По мнению экспертов, взятие Соледара позволит ускорить освобождение Артемовска и Северска, а ВСУ придется отступить на последнюю линию обороны в Донбассе — Славянск – Краматорск – Константиновка, отмечает издание.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенныеНаступлениеДНР
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