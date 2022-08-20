В Соледаре и под Артемоском идет наступление союзных сил
Союзные силы России, ДНР и ЛНР с 19 августа ведут наступление в Соледаре, где начался штурм городских кварталов. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов, — цитируют «Известия» офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Одновременно наступательная кампания идет на Артемовском направлении. По данным штаба Территориальной обороны ДНР, освобождены села Зайцево и Дача.
В пригороде Артемовска был уничтожен пункт управления 115-й механизированной бригады ВСУ.
По мнению экспертов, взятие Соледара позволит ускорить освобождение Артемовска и Северска, а ВСУ придется отступить на последнюю линию обороны в Донбассе — Славянск – Краматорск – Константиновка, отмечает издание.
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