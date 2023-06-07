В СНБО Украины отрицают начало наступления
7 июня 202316:39
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление украинских Вооружённых сил ещё не начиналось, сообщает РИА Новости.
По его словам, как только всё начнётся, об этом узнают все.
«Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают и увидят его», - заключил Данилов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточно оружия для наступательных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru