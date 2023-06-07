В СНБО Украины отрицают начало наступления

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что запланированное наступление украинских Вооружённых сил ещё не начиналось, сообщает РИА Новости.

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По его словам, как только всё начнётся, об этом узнают все.

«Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают и увидят его», - заключил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточно оружия для наступательных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
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