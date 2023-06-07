В СНБО Украины отрицают начало наступления

По его словам, как только всё начнётся, об этом узнают все.



«Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают и увидят его», - заключил Данилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточно оружия для наступательных действий, передает «Радиоточка НСН».

