CNN: Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем ПВО

Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских авиаударов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что США и НАТО все еще пытаются решить, как восполнить собственные оборонительные возможности этой страны, и передача ПВО еще не обеспечена.

Ранее американские депутаты призвали администрацию США сделать больше, чтобы помочь Украине получить оружие, в котором она нуждается, особенно после того, как администрация выступила против плана на прошлой неделе по обеспечению Украины польскими самолетами МиГ-29.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СловакияУкраина
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