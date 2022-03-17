CNN: Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем ПВО
Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских авиаударов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что США и НАТО все еще пытаются решить, как восполнить собственные оборонительные возможности этой страны, и передача ПВО еще не обеспечена.
Ранее американские депутаты призвали администрацию США сделать больше, чтобы помочь Украине получить оружие, в котором она нуждается, особенно после того, как администрация выступила против плана на прошлой неделе по обеспечению Украины польскими самолетами МиГ-29.
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