CNN: Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем ПВО

Отмечается, что США и НАТО все еще пытаются решить, как восполнить собственные оборонительные возможности этой страны, и передача ПВО еще не обеспечена.

Ранее американские депутаты призвали администрацию США сделать больше, чтобы помочь Украине получить оружие, в котором она нуждается, особенно после того, как администрация выступила против плана на прошлой неделе по обеспечению Украины польскими самолетами МиГ-29.



