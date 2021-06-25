В Сирию переброшены носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок и двух истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Маневры начались 25 июня в восточной части Средиземного моря. В них принимают участие ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты МиГ-31К.
МиГ-31К, способные нести «Кинжалы», переброшены в Сирию впервые.
Тем временем, испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» близки к завершению Ракетами вооружат различные корабли Военно-морского флота России.
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