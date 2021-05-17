Россия закончит испытания ракет «Циркон»

Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» близки к завершению, заявил РИА Новости член коллегии российской Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов.

В США посчитали «Циркон» угрозой для американских авианосцев

Ракетами вооружат различные корабли Военно-морского флота России. Производство оружия будет унифицированным, что позволит оснастить новой разработкой корабли и подводные лодки различных типов, пишет ФАН.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она предназначена для продолжительных полетов в плотных слоях атмосферы на тяге собственного двигателя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:ВМФ РФИспытанияРакета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры