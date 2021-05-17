Россия закончит испытания ракет «Циркон»
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» близки к завершению, заявил РИА Новости член коллегии российской Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов.
Ракетами вооружат различные корабли Военно-морского флота России. Производство оружия будет унифицированным, что позволит оснастить новой разработкой корабли и подводные лодки различных типов, пишет ФАН.
«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой. Она предназначена для продолжительных полетов в плотных слоях атмосферы на тяге собственного двигателя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru