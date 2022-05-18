Назван новый флагман Черноморского флота России

«Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», - заявил он. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Адмирал Макаров» назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года.

Напомним, США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, который привел к гибели флагмана Черноморского флота РФ.

