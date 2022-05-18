Назван новый флагман Черноморского флота России
Российский ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, близкого к силовым структурам Крыма.
«Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», - заявил он. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Адмирал Макаров» назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года.
Напомним, США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, который привел к гибели флагмана Черноморского флота РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Австралия ввела санкции против российских журналистов и организаций
- Назван новый флагман Черноморского флота России
- СМИ: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
- Россия занимает 22 место в рейтинге стран по размеру пенсий
- СМИ: китайцы считают Россию наиболее дружественной страной мира
- Германию ждет холодная осень без российского газа
- Госдума рассмотрит проект о создании «новой пионерии» 19 мая
- СМИ: Вашингтон хочет заблокировать способность РФ платить по госдолгу
- Сторонники Ассанжа протестуют у здания МВД Великобритании
- Мендичино: Канада запретила въезд около 1 тыс. россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru