Назван новый флагман Черноморского флота России

Российский ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, близкого к силовым структурам Крыма.

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«Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», - заявил он. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Адмирал Макаров» назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года.

Напомним, США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, который привел к гибели флагмана Черноморского флота РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Черноморский Флот РФ
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