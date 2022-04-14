Минобороны РФ: крейсер «Москва» затонул при буксировке

Согласно министерству, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря и затонул при буксировке из-за полученных в пожаре повреждений корпуса от детонации боезапаса.

Экипаж крейсера был эвакуирован на находившихся в районе кораблях Черноморского флота.

В ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт.