В Сети опубликовано видео российско-белорусского авиапатрулирования

Бомбардировщик и истребители совершают полет в организованном боевом порядке.

Решение увеличить состав дежурных сил по ПВО на границе России и Белоруссии Москва и Минск приняли на фоне участившихся полетов различных видов авиации вблизи рубежей Белоруссии, отметили в белорусском Минобороны.

По данным ведомства, увеличился рост военной активности в соседних государствах ЕС. Так, со стороны Польши на границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев в Белоруссией отмечается увеличение числа силовиков и различных видов техники - до 23 тысяч единиц, отмечает РИА Новости.

По мнению главы минобороны Белоруссии Виктора Хренина, поведение Польши можно расценить как «комплекс мероприятий подготовки к войне». Он считает, что Варшава таким образом стремится развязать конфликт и втянуть в него ЕС.

Ранее Институт социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM провели исследование и выяснили, что более 76% жителей республики оценивают отношения с Россией как дружественные и нормальные, передаёт БелТА.

