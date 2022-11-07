В Сети опубликовали видео, как российский военный дважды отбросил гранаты ВСУ
Российский военный в ходе специальной операции дважды отбросил в сторону брошенные украинскими силовиками гранаты. Соответствующее видео с украинского беспилотника опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На кадрах видно, как летательный аппарат сбросил гранату на находящегося в траншее военнослужащего. Россиянин успел отбросить снаряд в сторону, спустя несколько секунд граната разорвалась, отмечает телеканал «360».
Однако противник предпринял еще одну попытку атаковать солдата. Военный вновь успел выбросить гранату в сторону, оставшись невредимым. Видеоролик заканчивается после третьей попытки атаковать российского военнослужащего, пишет РИА ФАН.
«Судя по тому, что запись безрезультатных попыток прерывается - велики шансы, что парень выжил», — отмечается в сообщении.
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