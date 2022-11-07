В Сети опубликовали видео, как российский военный дважды отбросил гранаты ВСУ

На кадрах видно, как летательный аппарат сбросил гранату на находящегося в траншее военнослужащего. Россиянин успел отбросить снаряд в сторону, спустя несколько секунд граната разорвалась, отмечает телеканал «360».

Однако противник предпринял еще одну попытку атаковать солдата. Военный вновь успел выбросить гранату в сторону, оставшись невредимым. Видеоролик заканчивается после третьей попытки атаковать российского военнослужащего, пишет РИА ФАН.

«Судя по тому, что запись безрезультатных попыток прерывается - велики шансы, что парень выжил», — отмечается в сообщении.

