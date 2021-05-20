В Сербии стартовали совместные с Россией антитеррористические учения

В Сербии стартовало российско-сербское антитеррористическое учение, в котором примут участие около 200 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что учение продлится до 25 мая, задействованы будут подразделения специального назначения двух стран.

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В сообщении приводится информация о планах отработать десантирование парашютных систем «Арбалет», а также выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Ранее сообщалось, что бывший глава управления комендантской охраны (УКО) Минобороны полковник Сергей Долгирев был задержан за получение взяток от подчиненных.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомВоенные УченияСербияРоссия
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