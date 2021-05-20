Главу комендантской охраны Минобороны задержали за многомиллионные взятки
Бывший глава управления комендантской охраны (УКО) Минобороны полковник Сергей Долгирев попался на получении откатов от подчиненных, сообщил «Коммерсантъ».
По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Долгирев получал взятки от военнослужащих за заключение с ними договоров дополнительного материального стимулирования по завышенным расценкам. Деньги ему передавал начальник 2-й группы охраны УКО Артур Тюменов в кабинете здания Минобороны.
Всего за пять лет 33 военнослужащих передали Долгиреву около семи миллионов рублей. Известно, что УКО входит в состав военной полиции Минобороны и защищает важные объекты ведомства, а сам Долгирев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас коррупционер находится в СИЗО-3 в Москве. Его подельник Тюменов совершил сделку со следствием и получил четыре года лишения свободы условно.
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