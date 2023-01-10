В Самарской области отказались публиковать списки раненных при ударе по Макеевке

Список военнослужащих, раненных в результате удара украинской армии по пункту временной дислокации Вооруженных сил России в Макеевке, не будет обнародован. Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

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«Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — приводит слова Вдовина Telegram-канал правительства региона.

Военком подчеркнул, что имеющуюся в комиссариатах информацию доводят до членов семьи военнослужащего при обращении или путем оповещения сотрудниками военкомата.

В ночь на 1 января ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS пункт временной дислокации российских военных в районе Макеевки, в результате 89 человек погибли. Власти Самарской области сообщали, что жертвами удара стали мобилизованные из региона бойцы. Раненых военнослужащих разместили в больницах Ростовской области и Донецкой народной республики, позже почти всех перевели в другие регионы, в том числе в Самарскую область.

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