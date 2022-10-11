В Ростовской области объявили о старте второй волны мобилизации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале заявил, что в регионе началась вторая волна мобилизации.

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По его словам, областные власти «получили новое мобилизационное задание», к исполнению которого уже приступили муниципальные призывные комиссии.

«За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», - написал Голубев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при проведении частичной мобилизации наблюдается «достаточно бестолковщины», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывСпецоперацияРостовская ОбластьМобилизация
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