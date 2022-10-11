В Приморье вернули домой более 500 мобилизованных

В Приморском крае вернули домой около 600 граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко.

Он пояснил, что ошибочный вызов граждан в военкомат связан с тем, что военнообязанные не подали вовремя данные об изменении состояния здоровья, состава семьи и места работы.

Путин поручил разобраться с ошибками при мобилизации

Власти Приморья добавили, что после уточнения всех данных, не подлежащих призыву, жителей Приморского края отправили по домам. Кожемяко также подчеркнул, что обучение на полигонах проходят более 7400 мобилизованных жителей Приморья.

Регион поставил для приморских участников спецоперации около 500 квадрокоптеров и беспилотников, а также цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПриморьеМобилизация
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