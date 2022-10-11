В Приморье вернули домой более 500 мобилизованных
В Приморском крае вернули домой около 600 граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Кожемяко.
Он пояснил, что ошибочный вызов граждан в военкомат связан с тем, что военнообязанные не подали вовремя данные об изменении состояния здоровья, состава семьи и места работы.
Власти Приморья добавили, что после уточнения всех данных, не подлежащих призыву, жителей Приморского края отправили по домам. Кожемяко также подчеркнул, что обучение на полигонах проходят более 7400 мобилизованных жителей Приморья.
Регион поставил для приморских участников спецоперации около 500 квадрокоптеров и беспилотников, а также цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- СМИ: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
- СМИ: число жертв теракта на Крымском мосту возросло до четырёх
- СМИ: «референдум» о присоединении Калининграда к Чехии прошёл в Праге
- В Приморье вернули домой более 500 мобилизованных
- Более 20% россиян привились от гриппа
- Глава Европарламента поддержала поставку Украине тяжёлого вооружения
- Песков: в Кремле не рассматривали запрет на выезд из РФ для военнообязанных
- Песков: поставки США современных систем ПВО Киеву лишь затянут конфликт
- Песков заявил, что Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине
- Украинские СМИ заявили о стрельбе в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru