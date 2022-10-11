В Приморье вернули домой более 500 мобилизованных

Власти Приморья добавили, что после уточнения всех данных, не подлежащих призыву, жителей Приморского края отправили по домам. Кожемяко также подчеркнул, что обучение на полигонах проходят более 7400 мобилизованных жителей Приморья.

Регион поставил для приморских участников спецоперации около 500 квадрокоптеров и беспилотников, а также цифровые устройства, смартфоны, навигаторы, генераторы к станциям.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал быстро разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



