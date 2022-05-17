В российские войска отправлена партия танков Т-90

В мероприятии приняли участие руководители и работники предприятия. Отмечается, что подготовка и освоение серийного производства бронемашин на предприятии завершены.

Танк Т-90М является наиболее совершенным в семействе Т-90 и самой приспособленной к действиям в условиях современного боя.

Напомним, в 2021 году Минобороны России и «Уралвагонзавод» в ходе форума «Армия-2021» подписали контракт на поставку очередной партии танков Т-90М «Прорыв».

