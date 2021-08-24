Минобороны РФ заключило контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв»
Минобороны России и «Уралвагонзавод» в ходе форума «Армия-2021» подписали контракт на поставку очередной партии танков Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что заключённое соглашение также предусматривает капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М.
Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов назвал контракт с Минобороны РФ очень важным и заверил, что предприятие выполнит все взятые на себя обязательства.
В военном министерстве добавили, что помимо этого был заключён контракт с предприятием «Ремдизель» на поставку бронированных санитарных машин и защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, а также капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ.
Ранее президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» заявил, что отечественное вооружение по своим тактико-техническим характеристикам не имеет аналогов в мире, сообщает RT.
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