В России заявили об увеличении скорости гиперзвукового оружия

ВПК России намерен увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Показатели превысят 10 махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Замминистра отметил, что усовершенствованные образцы гиперзвукового оружия будут применять с воздушным носителем «Кинжал» и с наземного и морского носителя «Циркон».