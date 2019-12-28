В России заявили об увеличении скорости гиперзвукового оружия
ВПК России намерен увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Показатели превысят 10 махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Замминистра отметил, что усовершенствованные образцы гиперзвукового оружия будут применять с воздушным носителем «Кинжал» и с наземного и морского носителя «Циркон».
Криворучко отметил, что отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости, точности наведения и дальности полета, продолжается, пишет Газета. ru.
Ранее НСН сообщала, сколько средств потратило Минобороны на выполнение гособоронзаказа в 2019 году.
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