В Минобороны, сколько «стоил» гособоронзаказ

Свыше 1,5 трлн рублей потратило Министерство обороны России на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа в 2019 году. Об этом заявил замминистра Алексей Криворучко.

Финансирование обязательств в рамках гособоронзаказа направлено на плановое развитие системы вооружения Вооруженных сил.