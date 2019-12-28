В Минобороны, сколько «стоил» гособоронзаказ

28 декабря 201914:19

Свыше 1,5 трлн рублей потратило Министерство обороны России на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа в 2019 году. Об этом заявил замминистра Алексей Криворучко.

Финансирование обязательств в рамках гособоронзаказа направлено на плановое развитие системы вооружения Вооруженных сил.

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«Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68% этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов», — отметил Криворучко в интервью изданию «Красная звезда».

Ранее НСН писала о начале серийного производства ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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