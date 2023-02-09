В России завершили госиспытания гранат для защиты от управляемых ракет
Испытания специальных гранат, способных укрыть от удара высокоточных управляемых ракет, завершились в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», — отметили в «Ростехе».
После оформления соответствующих документов можно будет начать опытную эксплуатацию и серийное производство боеприпаса, пишет RT.
Разработчик гранаты — ЦНИИТОЧМАШ (входит в концерн «Калашников»). Снаряд предназначен для защиты от управляемых ракет с инфракрасным наведением и оружия с тепловизионным прицеливанием, отмечает «Свободная пресса». В гранате реализован комбинированный принцип действия: в момент срабатывания дымообразующий состав создает так называемую мгновенную завесу, а курящийся элемент позволяет подпитывать ее в течение длительного времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru